Vozač u alkoholiziranom stanju i pod drogom zatečen dvaput u jednom danu, prijeti mu 30 dana zatvora

Policijski službenici Policijske postaje Hvar su u nedjelju, 22. ožujka 2026. godine u 16.51 sati na kolniku D116 iz smjera Jelse prema mjestu Vrbanj zaustavili 47-godišnjeg vozača, alkotestirali su ga i utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola.

Kod njega je provedenim testiranjem izmjerena koncentracija alkohola u krvi od 1,06 g/kg, nakon čega je isključen iz prometa, a izrečena mu je i mjera zabrane upravljanja vozilima svih kategorija na vrijeme od 12 sati. međutim, istoga dana oko 18.50 sati policijski službenici su ga ponovno zaustavili tijekom vožnje na kolniku državne ceste D116 iz smjera Starog Grada prema Hvaru.

Obavio je pretjecanje drugog osobnog automobila u nepreglednom zavoju, označenom punom linijom s koncentracijom alkohola u krvi od 1,38 g/kg, a preliminarnim testiranjem utvrđena mu je i prisutnost opojnih droga u organizmu. S obzirom na to da se radi o nesavjesnom vozaču koji je u samo nekoliko sati dva puta zatečen u teškom prometnom prekršaju, uhićen je i smješten u posebne prostorije do ponedjeljka, 23. ožujka, kada je uz optužni prijedlog predan sudu.

Kako je postojala osobita bojazan da će vozač ponoviti prometne prekršaje, policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna te zabrana upravljanja vozilima „B“ kategorije na vrijeme od 12 mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti će donijeti naknadno.