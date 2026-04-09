Vozač, stari znanac policije, završio u zatvoru. Pogledajte koje sve prekršaje je napravio samo u utorak

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana 33-godišnjem vozaču prema kojem su u utorak, 7. travnja 2026. godine, postupali policijski službenici Interventne policije. Muškarac je, upravljajući osobnim vozilom i krećući se kolnikom ulice u Trogiru, pokazivačem smjera dao znak za skretanje udesno, ali je, ugledavši policijske službenike, promijenio smjer kretanja, skrenuo na autobusni kolodvor i ondje vozio u suprotnom smjeru te svoje vozilo parkirao na mjesto predviđeno za vozila javnog gradskog prijevoza.

Provjerom je utvrđeno kako je kao vozač počinio niz teških prometnih prekršaja: vozio je prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije, odnosno bez vozačke dozvole, na upit policijskog službenika odbio se podvrgnuti ispitivanju prisutnosti opojnih droga u organizmu, tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, kod sebe nije imao osobnu iskaznicu kojom bi dokazao svoj identitet, kao ni policu obveznog osiguranja i prometnu dozvolu za vozilo kojim je upravljao. Radi se o ponavljaču prometnih prekršaja, odranije poznatom policiji, koji je za slične prometne prekršaje višestruko pravomoćno kažnjavan. Uhićen je, a od njega je oduzeto vozilo.

U srijedu, 8. travnja, u žurnom postupku priveden je na sud, kojemu je predloženo da se ponavljaču odredi zadržavanje, izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci te da se od njega trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje do 21. travnja, nakon čega je predan u zatvor, dok će konačna odluka o odgovornosti biti donesena naknadno.