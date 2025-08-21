Vozač sletio u 50 metara duboku provaliju: I nije mu ništa!

Vozač je sinoć automobilom izletio u provaliju duboku 50-ak metara!

Kako javljaju vatrogasci, sve se dogodilo u srijedu nešto poslije 22 sata blizu mjesta Bliznec na području Zagreba u podsljemenskoj zoni. Vozač je, kako se čini, prošao bez težih ozljeda.

“Na poziv smo intervenirali zbog prometne nesreće u kojoj je vozilo sletjelo u provaliju. Unesrećena osoba je samostalno izašla iz vozila.

Naši vatrogasci su proveli pratnju osobe po kosini, osigurali vozilo i pružili pomoć policiji prilikom očevida”, rekli su zagrebački vatrogasci jutros, piše Danica.hr.

