Vozač prošao Porscheom kroz crveno - ubio 48-godišnjaka i 21-godišnjaka

Dvojica državljana Bosne i Hercegovine u dobi od 48 i 21 godinu preminula su u teškoj prometnoj nesreći u Münchenu za vikend, a još je jedna osoba iz BiH ozlijeđena kada je vozač Porschea prošao kroz crveno i sudario se s njihovim Renaultom, piše GPMaljevac.com.

Stravična nesreća dogodila se u subotu navečer u ulici Schleißheimer Straße u Münchenu.

Za volanom Porschea bio je 19-godišnji Nijemac koji se vraćao iz izlaska, a pokraj njega na suvozačkom mjestu njegova vršnjakinja.

Dvadesetsedmogodišnji vozač Renaulta iz BiH krenuo je skretati lijevo dok mu je bilo zeleno i u tom se trenutku sudario s Porscheom koji je prošao kroz crveno. Trojac iz BiH navodno je krenuo na zajedničku večeru kada se dogodila tragedija.

Među poginulima 48-godišnjak

Porsche se prevrnuo i završio na krovu, a Renault u kojem su još bila dvojica muškaraca potpuno je uništen.

Dvojica putnika iz Renaulta bila su teško ozlijeđena te su preminula iste večeri.

Ozlijeđena suvozačica u Porscheu i vozač Renaulta prevezeni su u bolnicu.

Portal GP Maljevac prenosi da je među poginulima 48-godišnjak Safet Šahinović iz Bužima koji živi u Münchenu.

Policija je oduzela vozačku dozvolu 19-godišnjem vozaču Porschea, a više detalja bit će poznato nakon što istraga završi, piše GP Maljevac.com.