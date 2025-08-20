Vozač pod utjecajem alkohola od 2,53 promila izazvao prometnu nesreću

Jučer, 19. kolovoza, oko 18,40 sati 47-godišnji hrvatski državljanin je na ulazu u garažu koja se nalazi na predjelu Ilijine glavice u Dubrovniku prvo udario u zid garaže, a potom i u pješaka koji se tuda kretao i koji tom prilikom nije ozlijeđen.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alkotestiranjem je utvrđeno kako je vozač vozilom upravljao pod utjecajem alkohola od čak 2,53 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa i smješten u posebnu prostoriju policije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.610,00 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.