Vozač mopeda bez kacige izazvao sudar, žena teže ozlijeđena

U subotu, 9. kolovoza oko 10,20 sati na ŽC 6250 u Tisnom dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozačica mopeda zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 71-godišnji državljanin Njemačke, upravljajući mopedom nacionalnih oznaka Njemačke, za koje vrijeme nije nosio zaštitnu kacigu, dolaskom do raskrižja s nerazvrstanom makadamskom cestom vrši radnju skretanja ulijevo, a da se prethodno nije uvjerio kako istu radnju može započeti bez izazivanja opasnosti po ostale sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o brzini i smjeru kretanja, uslijed čega na središnjem dijelu kolnika dolazi do sudara prednjeg lijevog dijela njegovog vozila i prednjeg dijela mopeda čeških nacionalnih oznaka, kojim je upravljala 52-godišnja državljanka Češke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj bolnici u Šibeniku 52-godišnjakinji konstatirane su teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 71-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.