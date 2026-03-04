Close Menu

Vozač iz BiH uhićen u Kaštel Sućurcu

Ipak nije odmah odveden na Bilice, čeka se novo ročište

U ponedjeljak, 2. ožujka 2026. godine oko 20,46 sati policijski službenici su u Kaštel Sućurcu, Cesta Pape Ivana Pavla II. zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 32-godišnji muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine. Vozač je odbio zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu, a utvrđeno je i da vozi za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije.

Isključen je iz prometa, uhićen i predan nadležnom sudu u žurnom postupku. Sudu je predloženo da mu se zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 1.320,00 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije u trajanju od 12 mjeseci, odnosno zabrana korištenja strane vozačke dozvole na području Hrvatske.

Sud ga je pustio na slobodu, dok će odluku od odgovornosti donijeti naknadno na novom ročištu.

