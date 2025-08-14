Vozač Bolta prešao pružni prijelaz trenutak prije vlaka, zbog kazne bi se mogao vratiti u domovinu

Počelo je, a zapravo je pravo čudo da nije i ranije: vozač Boltov taksi-službe indijske nacionalnosti kažnjen je pred Prekršajnim sudom na 390 eura, ali mu je izrečena i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od jednog mjeseca!

U popodnevnim satima sredinom siječnja Satendra T. (34) prošao je s automobilom preko pružnog prijelaza iako je su bili upaljeni zvučni i svjetlosni signali koji najavljuju dolazak vlaka, kazao je pred sudom policajac koji je tog popodneva kontrolirao promet na Jelkovečkoj cesti…

- Jednostavno se nije zaustavio na signale, zvučne i svjetlosne, o nailasku vlaka. Krenuo sam za vozilom, zaustavio ga, a zatim sam utvrdio identitet vozača uvidom u vozačku dozvolu. U pitanju je bio taksi Bolt, a imao je i putnika na stražnjem sjedalu. Nije negirao prekršaj, potpisao je uredno obavezni prekršajni nalog. - između ostalog je kazao svjedok, policajac koji je radio tog dana.

E da, inače je riječ o pružnom prijelazu u Sesvetama, prilično prometnom, u smjeru sjever-jug.

Satendra se nije pojavio pred Općinskim sudom u Sesvetama, Prekršajnom odjelu, iako je u zakonskom roku podnio prigovor na policijski obavezni prekršaji nalog. Na prijavljeno mjesto boravišta u Fažani (!) poslan mu je poziv kojeg nije primio. Uglavnom, pored novčane kazne (ako plati u roku, onda je u pitanju dvije trećine iznosa) i oduzimanje dozvole na mjesec dana (vjerojatno će se ‘prebaciti’ na veće skutere) što mu sigurno ugrožava egzistenciju, mora u proračun uplatiti i 30 eura troškova postupka...