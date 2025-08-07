Vozač Bolta napao klijenticu u mračnoj ulici, uhvatio ju za spolovilo. Izbjegao je zatvorsku kaznu!

S. K. (35), vozač Bolta i državljanin Uzbekistana, klijenticu je odvezao u ulicu bez rasvjete koja vodi prema Osnovnoj školi Savski gaj u Zagrebu, a onda je zaustavio automobil.

Potom je, kako stoji u presudi Općinskog suda u Novom Zagrebu o događaju koji se zbio prošlog ljeta, lijevu ruku stavio na njezino koljeno te njome prelazio preko njezine odjeće i uhvatio ju za spolovilo.

Žena ga je odgurivala od sebe i pokušavala pobjeći, a nakon kraće borbe to joj je i uspjelo. S. K. je autom krenuo za njom, a kada je vidio da je nazvala nekoga na telefon i počela pričati, odvezao se.

Policija je brzo pronašla vozača preko Bolt aplikacije. Odveden je na ispitivanje u policiju gdje je pušten da presudu čeka na slobodi, piše Dnevnik.hr.

S. K. je proglašen je krivim i osuđen na kaznu od osam mjeseci uvjetnog zatvora, koju neće morati izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Dosuđeni su mu i troškovi sudskog postupka u iznosu od 225 eura.