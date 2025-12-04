Vozač bez položenog vozačkog ispita odbio liječnički pregled nakon pozitivnog testa na droge

U utorak, 2. prosinca, u 21:11 sati u Kaštel Novom, policijski službenici Policijske postaje Kaštela zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 40-godišnji vozač. Provedenim provjerama utvrđeno je da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Nakon što je preliminarnim testom utvrđena prisutnost droge u organizmu, odbio je zahtjev policijskih službenika da se podvrgne daljnjem liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi i urina radi analize.

Policija je nadležnom sudu predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 45 dana te određivanje zadržavanja zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.