Vozač auta oduzeo prednost motociklistici, zadržana je u bolnici

Jučer, 6. listopada oko 12.20 sati u Šibeniku u Krapanjskoj ulici dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 35-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, prilikom skretanja u lijevo u smjeru parkirališnog prostora trgovine nije propustio vozilo koje je zadržavalo smjer svog kretanja, uslijed čega dolazi do sudara zadnjeg dijela njegovog vozila i prednjeg dijela motocikla šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljala 27-godišnjakinja.

Od siline udara i pada 27-godišnjakinji su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, izvijestila je nadležna Policijska uprava.