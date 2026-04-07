Vozač (46) u Kaštel Sućurcu vozio unatoč zabrani i odbio test na drogu, završio u pritvoru

U petak, 3. travnja, oko 23,30 sati na području Kaštel Sućurca policijski službenici Postaje prometne policije zaustavili su vozilo kojim je upravljao 46-godišnji vozač. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom koja je aktivna do 30. travnja 2026.godine i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Isključen je iz prometa i od njega je oduzeto vozilo.

S obzirom na to da je 46-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada dva puta pravomoćno kažnjen, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u ponavljaju prekršaja. Također, predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 2 godine. Također, predloženo je da se od 46-godišnjaka trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 8 dana nakon čega je pred