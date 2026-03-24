Vozač (38) teško ozlijeđen nakon udara u kamion

​Jučer, 23. ožujka oko 9 sati na državnoj cesti D-8 u Brodarici dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 38-godišnji državljanin Nepala, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom prešao u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, uslijed čega je prednjim dijelom vozila udario u prednji dio teretnog vozila šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 51-godišnjak, koji se neposredno prije prometne nesreće zaustavio na kolniku državne ceste D-8 u cilju izbjegavanja prometne nesreće.

U Općoj bolnici u Šibeniku 38-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 38-godišnjaka podnesen je obavezni prekršajni nalog.