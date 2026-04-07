Vozač (21) na pješačkom prijelazu u Šibeniku teško ozlijedio pješaka

​Noćas, 7. travnja dvadesetak minuta nakon ponoći u Šibeniku u Ulici kralja Zvonimira dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 21-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza na kojem se prometom ne upravlja prometnim svjetlima ni znacima ovlaštenih osoba, nije kretao sigurnom brzinom tako da se može zaustaviti radi propuštanja pješaka koji su stupili na pješački prijelaz, uslijed čega je došlo do naleta prednjeg lijevog dijela vozila na 49-godišnjeg pješaka, koji je u trenutku prometne nesreće prešao polovinu pješačkog prijelaza.

U Općoj bolnici u Šibeniku 49-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 21-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.