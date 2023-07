VOLONTERSKI DAN NA GRIPAMA: "Ovo je pun pogodak za razvoj sveučilišnog sporta u Hrvatskoj"

Posebnu ulogu na 13. Europskom sveučilišnom prvenstvu u futsalu, iza kulise najveće manifestacije ovoga ljeta u gradu Splitu, igraju volonteri. Ove nedjelje, umjesto u smjenama, došli su svi – i mali, i veliki, jer organizatori su za njih priredili volonterski dan. Lako prepoznatljivi, njih 70-tak uvijek nasmijanih lica i u crvenim majicama, a sve s ciljem zajedničkog doprinosa uspjehu i zadovoljstvu svih sudionika ovog sveučilišnog sportskog spektakla.

Ovaj veliki dan, kao i samo Prvenstvo, došao je podržati i Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta. Nakon što je s porukama podrške dodatno motivirao i zahvalio vrijednim volonterima, imali smo priliku vidjeti i kako se državni tajnik snalazi među futsal vratnicama, nakon iznimno bogate i medaljama ovjenčane vratarske karijere koju je ostvario u vaterpolu.

“Događaj je sjajan, zadovoljstvo mi je ponovno biti u Splitu na prvenstvu koje je odlično organizirano, a zahvalio bih se Sveučilištu u Splitu, kao i Hrvatskom akademskom sportskom savezu koji su tome pridonijeli. Podigli su manifestaciju na viši nivo, ne samo u sportskom smislu, nego i po pitanju uključenosti volontera. S ponosom smo partneri ovog događaja jer nas veseli aktivna studentska populacija”, zadovoljno je istaknuo državni tajnik Pavić.

Volonterski program Unisporta i njihova ViLa Akademija najmasovniji su u Hrvatskoj te su postavili izvrsne temelje za daljnji razvoj i sve blagodati volontiranja. “Svi mi koji radimo u sportu trebamo biti 'sluge' sportašima, to je energija koja pokreće sport na svim razinama, od sveučilišne do olimpijske. Upravo je to temelj Olimpijske povelje. Danas kada je radna snaga toliko vrijedna, onda volonterizam ima još veću vrijednost. Ljudi koji dolaze tu i odvajaju svoj vrijeme ne očekuju financijsko zadovoljstvo, oni dobivaju iskustvo koje u budućnosti mogu kapitalizirati, a što se pokazalo kroz prethodno vrijeme“, istaknuo je Toni Gamulin, predsjednik Organizacijskog odbora Prvenstva.

Uz novu, pozitivnu energiju, i dvorane na Gripama i na Poljudu su posebno zasjale. Kako i ne bi kad su volonteri vrelo emocija, duša i srce svakog događanja, pa tako i Europskog sveučilišnog prvenstva u futsalu. Najbolje to svjedoči devetogodišnji Bepo Pavičić: „Provodim baš dobro vrijeme na Gripama, brinem se o markerima, dresovima i vodi za igrače. Inače treniram vaterpolo, a najdraže od svega mi je volontiranje. Budi faca, volontiraj i ti!“

Podsjetimo, na Gripama nas sutra očekuju četvrtfinala, ali očekuju vas i mlada, nasmijana lica naših volontera. Stoga, provjerite raspored ovdje i dođite podržati favorite uz osmijeh našim divnim bićima, žili kucavici ovog događaja.