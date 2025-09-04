Volite grašak? Evo kakve posljedice možete imati ako ga previše jedete

Zeleni grašak mnogima je omiljeno povrće, cijenjeno zbog bogatstva vlakana, vitamina i antioksidansa. Iako je svakako koristan dio uravnotežene prehrane, pretjerana svakodnevna konzumacija može dovesti do neželjenih nuspojava, poput nadutosti, slabije apsorpcije minerala i opterećenja za bubrege.

Prema podacima Harvardove Škole javnog zdravlja, zeleni grašak sadrži spojeve poznate kao antinutrijenti - među njima su lektini i fitinska kiselina. U velikim količinama, oni mogu smanjiti apsorpciju hranjivih tvari i uzrokovati probavne smetnje. Zbog toga je ključno unositi grašak u umjerenim količinama i pravilno ga pripremati, piše Index.

Nadutost i nelagoda u probavi

Veće količine zelenog graška mogu izazvati nadutost i plinove. To se događa zbog visokog sadržaja vlakana i određenih vrsta ugljikohidrata koje tijelo ne može u potpunosti razgraditi u tankom crijevu. Ti neprobavljeni sastojci zatim fermentiraju u debelom crijevu, što dovodi do stvaranja plinova i osjećaja nelagode.

Kako biste to izbjegli, preporučuje se postupno povećavati unos vlakana i izbjegavati prevelike količine graška odjednom. Tako se probavni sustav može lakše prilagoditi.

Manja apsorpcija željeza, kalcija i cinka

Zeleni grašak sadrži antinutrijente koji mogu smanjiti iskorištavanje važnih minerala iz hrane, posebno željeza, kalcija i cinka. Ti spojevi se vežu za minerale u probavnom sustavu i otežavaju njihovu apsorpciju.

Dobra vijest je da kuhanje uvelike smanjuje razinu antinutrijenata. Namakanje i temeljito kuhanje graška dodatno pomažu u smanjenju njihovog učinka. Ipak, ako grašak jedete svakodnevno u velikim količinama, dugoročno može utjecati na vaš nutritivni status.

Opterećenje za bubrege kod osjetljivih osoba

Grašak je bogat biljnim proteinima, ali visoka količina proteina u prehrani može biti izazov za bubrege, osobito kod osoba koje već imaju bubrežne bolesti. Povećan unos proteina zahtijeva dodatni rad bubrega, a to može dovesti do komplikacija.

Također, prevelika konzumacija graška može povisiti razinu mokraćne kiseline u organizmu, što u nekim slučajevima uzrokuje bolove u zglobovima.

Umjerenost je najvažnija

Zeleni grašak je hranjiv i vrijedan dodatak prehrani, ali ključ je u umjerenosti. Pripazite na količinu i nastojte u prehranu uključiti raznolike vrste povrća. Pravilna priprema graška, koja uključuje namakanje i kuhanje, smanjuje neželjene učinke i čini ga sigurnim i zdravim dijelom svakodnevne prehrane.