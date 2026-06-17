Vojni policajac tzv. Republike Srpske Krajine zlostavljao civila 1992., pokrenuta je istraga

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv 72-godišnjeg državljanina Hrvatske i Srbije zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Osumnjičeniku, koji je ispitan u državnom odvjetništvu, određen je istražni zatvor. Zločin se, prema sumnjama, dogodio 1992. godine u mjestu Podudbina, piše DORH.

Postoji osnovana sumnja da je 72-godišnjak (rođen 1953.) 21. siječnja 1992. u Podudbini, kao pripadnik vojne policije u sastavu vojske takozvane Republike Srpske Krajine, počinio ratni zločin. Sumnja se da je, tijekom oružanog sukoba između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske tzv. RSK i paravojnim jedinicama, sudjelovao u zlostavljanju civila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Oštećenika su dan ranije uhitili i pretukli pripadnici paravojnih postrojbi te ga zatvorili u sobu. Osumnjičenik je, navodi se, kršeći odredbe Ženevskih konvencija, sljedećih osam dana otključavao prostoriju u kojoj je žrtva bila zatvorena te joj zadavao više udaraca u glavu i tijelo. Prilikom puštanja na slobodu uputio mu je i prijeteće riječi.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora, što je sudac istrage Županijskog suda u Rijeci i prihvatio. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega te opasnosti od utjecaja na svjedoke.