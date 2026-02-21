Vodovod najavio prekid: Bez vode od 8 do 18 sati u okolici Splita

Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži u ponedjeljak, 23. veljače, bez vode će biti dio potrošača na području Podstrane.

Prema obavijesti komunalne tvrtke Vodovod i kanalizacija, opskrba vodom bit će prekinuta od 8 do 18 sati za stanovnike Ceste Mutogras, od kućnog broja 55 do kraja ulice, kao i za dio Bajnica, odnosno Poljičku cestu Bajnice od broja 126.

Moguće zamućenje vode nakon radova

Iz Vodovoda napominju da će se u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi odgoditi za sljedeći radni dan.

Potrošačima se savjetuje da na vrijeme osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također, preporučuje se da tijekom prekida ne koriste uređaje za čiji je rad potrebna voda pod odgovarajućim tlakom iz vodoopskrbne mreže.

Nakon ponovne uspostave opskrbe moguće je kratkotrajno zamućenje vode dok se ne normaliziraju uvjeti u sustavu.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije na broj 021 545 900.