Vodovod i kanalizacija Split ukida preporuku o prokuhavanju vode za osjetljive skupine

Najnoviji rezultati analiza svih obrađenih uzoraka vode pokazuju da je parametar mutnoće unutar propisanih vrijednosti, zbog čega se ukida dosadašnja preporuka o prokuhavanju vode za osjetljivu skupinu stanovništva, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Kako navode, situacija u vodoopskrbnom sustavu i dalje se kontinuirano prati, a potrošači će o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i na njihovoj službenoj web stranici vik-split.hr.