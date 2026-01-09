Close Menu

Vodovod i kanalizacija Split ukida preporuku o prokuhavanju vode za osjetljive skupine

Ukida se dosadašnja preporuka o prokuhavanju vode

Najnoviji rezultati analiza svih obrađenih uzoraka vode pokazuju da je parametar mutnoće unutar propisanih vrijednosti, zbog čega se ukida dosadašnja preporuka o prokuhavanju vode za osjetljivu skupinu stanovništva, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Kako navode, situacija u vodoopskrbnom sustavu i dalje se kontinuirano prati, a potrošači će o svim eventualnim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i na njihovoj službenoj web stranici vik-split.hr.

