Vodostaj Modrog jezera blizu 70 m nakon obilnih kiša, očekuju se nove oborine

Vodostaj Modro jezero dosegao je blizu 70 metara nakon obilnih kiša koje su pale proteklog tjedna.
Modro jezero, prirodni krški fenomen smješten u blizini Imotskog, poznato je po velikim oscilacijama razine vode koje ovise o količini oborina. Nakon jačih kišnih razdoblja vodostaj može brzo rasti, dok se tijekom sušnih mjeseci jezero često znatno povuče.
Prema najavama vremenske prognoze, i u narednim danima očekuju se velike oborine, što bi moglo dodatno utjecati na stanje jezera i zadržati vodostaj na povišenim razinama.
Moja reakcija na članak je...
1
0
1
0
0
0
0