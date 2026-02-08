Vodostaj Modrog jezera blizu 70 m nakon obilnih kiša, očekuju se nove oborine

Vodostaj Modro jezero dosegao je blizu 70 metara nakon obilnih kiša koje su pale proteklog tjedna.

Modro jezero, prirodni krški fenomen smješten u blizini Imotskog, poznato je po velikim oscilacijama razine vode koje ovise o količini oborina. Nakon jačih kišnih razdoblja vodostaj može brzo rasti, dok se tijekom sušnih mjeseci jezero često znatno povuče.

Prema najavama vremenske prognoze, i u narednim danima očekuju se velike oborine, što bi moglo dodatno utjecati na stanje jezera i zadržati vodostaj na povišenim razinama.