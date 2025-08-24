Voditelj Ivan Vukušić ponovno postao otac: "Život je čudo"

HTV-ov voditelj Ivan Vukušić i njegova supruga Ivona dobili su svoje drugo dijete. Radosnu vijest Vukušić je podijelio na Instagramu, no kao i prilikom prvog poroda, nije otkrio ime ni spol novorođenčeta.

"Život je čudo. Zahvalni i presretni. A.V. 23.8.2025.", napisao je uz fotografiju iz rodilišta.

Vukušić i samozatajna stomatologinja Ivona vjenčali su se 2022. godine nakon dugogodišnje veze. U ožujku 2023. dobili su svoje prvo dijete, a tada je voditelj također samo objavio inicijale i datum rođenja: "Hvala ti živote J.V. 2.7.2023."

Par i ovoga puta privatnost stavlja ispred medijske pažnje, a čestitke stižu sa svih strana.