Voda je na splitskom području jako zamućena. Ne preporuča se za piće nekim skupinama ljudi

Velika, dodatna količina kiše koja se u protekla dva dana izlila na šire splitsko područje uzrokovala je drugi uzastopni val zamućenja na izvorištu rijeke Jadro.

Rezultati ispitivanja vode uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro pokazuju da je parametar zamućenja povišen u odnosu na propisane vrijednosti.

Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i web stranice www.vik-split.hr

Alternativna opskrba vodom za piće, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika čiji je raspored na web stranicama ViK-a.

Raspored cisterni za dostavu vode za piće 26.11.2025.

Naselje/gradski kotar Lokacija Vrijeme

Područje Split - Podstrana

Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu

GK Plokite/ parking kod T-COM-a/ 10:45 - 11:15

GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 11:30 - 12:00

GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova 12:15 - 12:45

GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30

GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac 13:45 - 14:15

GK Bačvice / kod OŠ Pojišan 14:30 - 15:00

GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45

GK Lokve/ ispred ambulante 16:00 – 16:30

GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/ 16:45 - 17:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15

GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00

GK Brda / kod Pazara 12:15 - 12:45

GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30

GK Mertojak / kod Policije 13:45 - 14:15

GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00

GK Kman – Kocunar/kod vrtića 15:15 - 16:15

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Pazdigrad /parking Plodine 10:45 - 11:15

Stobreč / centar-autobusna stanica 11:30 - 12:00

Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45

Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30

GK Šine / kod ambulante 13:45 - 14:15

GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil 14:30 - 15:00

GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a 15:15 - 15:45

GK Mejaši / kod OŠ Mejaši 16:00 – 16:30

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

GK Grad/Dobri /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15

GK Varoš / kod OŠ Marjan 11:30 - 12:00

GK Spinut / cafe bar Vertigo 12:15 - 12:45

GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja 13:00 - 13:30

GK Lovret (Lora) /autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj 13:45 - 14:15

na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori

Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Solin – Klis

Vranjic / ispred trgovine Studenac 10:45 - 11:15

Solin / centar, ispred pošte 11:30 - 12:00

SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45

Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice 13:00 - 13:30

Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15

Klis Kosa / kod dućana Toni 14:30 – 15:00

Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Kaštela

Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00

Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30

Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00

Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 15:05 - 15:30

Kaštel Stari / autobusna stanica iznad vatrogasaca 15:35 - 16:00

Kaštel Novi / autobusna stanica 16:05 - 16:30

Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00

Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode

Područje Trogir – Seget

Seget / kod Općine 15:30 – 16:00

Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado" 16:15 - 16:45

Okrug Gornji / kod crkve Uzvišenje SV. Križa 17:00 – 17:30

Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 17:45 - 18:15