Vlasnik kluba koji je noćas izgorio bivši je muž poznate hrvatske glumice

Noćas je u Zagrebu izgorio noćni klub Mint u Ulici Florijana Andrašeca, potvrdili su zagrebački vatrogascci medijima.

Klub je bio zatvoren tijekom ljeta, a na njegovim stranicama pisalo je da počinje s radom u rujnu. Mint, u koji stane do 1000 ljudi, otvoren je u prosincu 2019. godine, piše Story.

Njegov vlasnik je Kristijan Babić, kojeg je domaća javnost upoznala kao tadašnjeg dečka, a kasnije i prvog supruga poznate domaće glumice Jelene Perčin.

Perčin i Babić bili su u braku tri godine, od 2008. do 2011., a zajedno su dobili kćer Lotu. Njihovo vjenčanje izazvalo je veliku pažnju javnosti. Na vjenčanju je bilo 60-ak najbližih prijatelja, među kojima i glumac Mislav Čavajda te manekenka i djevojka nogometaša Darija Srne, Mirela Forić. Jelena i Kristijan odlučili su se za romantično vjenčanje u zagrebačkoj Bazilici Srca Isusovog. Sam obred vjenčanja vodio je pater Zvjezdan Linić.

Mladenci su unajmili zaštitare koji su brinuli da predstavnici medija ne uđu u crkvu. Svadbu su prvotno odgodili zbog tragičnog ubojstva Jelenine prijateljice Ivane Hodak, koja je trebala biti kuma. Mladencima je ipak na vjenčanje došla njezina majka Ljerka Mintas Hodak.

Šuškanja o razvodu potvrdila je 2011. godine za magazin Story.

'To se ne može lako odrediti jer to nije odluka koja se donosi preko noći. Riječ je o sukusu situacija, dana, mjeseci koji su doveli do razvoda. Ni ja ni moj suprug nismo nepromišljeni ljudi i ne donosimo takve odluke preko noći. O svemu smo dobro razmislili', rekla je.

U opstanak svog braka posumnjala je kada je počela shvaćati da njezin suprug ne može biti sretan s njom jer ne dijele iste životne vrijednosti, prioritete i snove. Otkrila je da svoje življenje nije htjela pretvoriti u frustraciju ili se zatrovati gorčinom, promašajima i laganjem same sebe. Zaključila je da je borac i da zbog kćeri mora biti dobro i ne može si priuštiti luksuz da bude u depresiji.

Dodala je i da im ovo nije bila prva kriza, 'a sigurno ni posljednja'. Dogovorili su se da prodaju stan u kojem su živjeli i odlučili su živjeti odvojeno. Na kraju su se ipak razveli, a kasnije je otkrila da je s bivšim suprugom nakon razvoda ostala u dobrim odnosima, piše Story.

Nakon razvoda Babić je uplovio u vezu s novinarkom Majom Škufcom s kojom je 2013. godine dobio kćer. Njih su dvoje prekinuli prije rođenja kćeri jer su ga fotografi ulovili s drugom djevojkom.

Njeno prijateljstvo s crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem preraslo je u ljubav na snimanju serije 'Kud puklo da puklo', 2016. godine. U tajnosti su se vjenčali 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

U siječnju ove godine Perčin je potvrdila da se razvode.