"Nije lako prepoznati danas junaka, heroja, koji živi među nama, a Vladimir Matijanić je za mene heroj”, kaže Zlatko Paković, autor i redatelj drame Građanin Matijanić u najnovijoj epizodi podcasta Casting. “Mislim da zaslužuje taj danas već pomalo patetični naziv, ali to je fenomen kojim se bavi dramska umjetnost”.

Dramu Građanin Matijanić će Hrvatsko narodno kazalište Split praizvesti u subotu 21. lipnja na otvorenoj sceni Plinara. “Matijanić je činio, usuđivao se da radi ono što se većina ne usuđuje, a za dobrobit te većine. Govorio je istinu, stalo mu je bilo do činjenica, to ga je vodilo. Ne toliko vrijednosni nego činjenični sudovi, ono što je bit novinarstva.Samim tim, preispitujući činjenice, ukazujući na činjenice, mi uviđamo da nam se za vrednote podmeću, krivotvore interesi moćnika. E, tu je Vladimir Matijanić kao istraživački novinar puno učinio. Doveo je sebe u vrlo neugodnu poziciju, to je platio svojim životom, a kasnije i svojom smrću. I zato je on junak našeg doba, i zato je on ne samo u Splitu i ne samo u Hrvatskoj, nego i globalno, jer svjedočimo smrti novinarstva, porazu humanizma", istaknuo je Paković u razgovoru s urednikom i voditeljem podcasta Casting HNK Split, Davorom Vukovićem

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zlatko Paković je jedan od najutjecajnijih kazališnih redatelja i dramatičara na regionalnom kulturnom prostoru. “Vjerujem samo onoj svojoj misli koja će me dovesti u opasnost", kaže Paković o svom redateljskom putu i specifičnoj poetici. Zbog autorske predstave Srebrenica. Kad mi ubijeni ustanemo, nacionalističke snage u Srbiji prijetile su mu javno likvidacijom. Predstavu Pier Paolo Pasolini režira Sudnji dan, zabranila mu je ovjerenim nalogom gradska vlast u Podgorici – što je presedan i skandal nezabilježen u Europi 21. stoljeća. U predstavi Vox dei – građanski neposluh, organizirao je suđenje aktualnom predsjedniku Republike Srbije i cjelokupnoj vladi za počinjena nedjela.