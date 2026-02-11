Vlada donijela odluku: Ovo je direktor Zračne luke Split na šest mjeseci

Na zatvorenome dijelu 146. sjednice Vlade Republike Hrvatske donesena je odluka o Zaključku kojim se Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. predlaže imenovanje Josipa Čorića za člana Uprave – direktora, i to do imenovanja novog direktora putem javnog natječaja, na razdoblje najdulje šest mjeseci.

Povijest rukovođenja Zračnom lukom Split

Dugo vremena na čelu ove tvrtke bio je Lukša Novak, koji je od 7. srpnja 1998. preuzeo upravljanje Zračnom lukom Split i tu dužnost obnašao više od 25 godina.

Pod njegovim vođenjem zračna luka doživjela je značajnu modernizaciju i infrastrukturni razvoj, uključujući izgradnju novog putničkog terminala i rast prometa putnika, sve do njegove smrti u lipnju 2025. godine.