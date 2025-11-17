Vjetar stvara probleme u prometu, u prekidu brojne katamaranske i trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, Hrvatski autoklub izvijestio je kako su u prekidu brojne katamaranske, brodske i trajektne linije diljem Jadrana. Najviše je pogođen pomorski promet, posebno na području srednjeg i južnog Jadrana.

U prekidu katamaranske linije

Mali Lošinj – Cres – Rijeka

Novalja – Rab – Rijeka

Pula – Zadar – Pula

Split – Vis – Split

Korčula – Prigradica (Korčula) – Hvar – Split

Ubli – Vela Luka – Hvar – Split

Split – Bol – Jelsa

Split – Stari Grad – Split

Ubli – Korčula – Polače – Sobra – Šipanska Luka – Dubrovnik

U prekidu brodske linije

Zadar – Preko

Mali Lošinj – Unije – Susak

U prekidu trajektne linije

Sumartin – Makarska

Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ

Sućuraj – Drvenik

Zadar (Gaženica) – Ist (Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj

Pomorski promet i dalje je nestabilan, a iz HAK-a upozoravaju putnike da prije polaska provjere stanje linija i očekivane izmjene rasporeda.