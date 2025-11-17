Vjetar stvara probleme u prometu, u prekidu brojne katamaranske i trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, Hrvatski autoklub izvijestio je kako su u prekidu brojne katamaranske, brodske i trajektne linije diljem Jadrana. Najviše je pogođen pomorski promet, posebno na području srednjeg i južnog Jadrana.
U prekidu katamaranske linije
- Mali Lošinj – Cres – Rijeka
- Novalja – Rab – Rijeka
- Pula – Zadar – Pula
- Split – Vis – Split
- Korčula – Prigradica (Korčula) – Hvar – Split
- Ubli – Vela Luka – Hvar – Split
- Split – Bol – Jelsa
- Split – Stari Grad – Split
- Ubli – Korčula – Polače – Sobra – Šipanska Luka – Dubrovnik
U prekidu brodske linije
Zadar – Preko
Mali Lošinj – Unije – Susak
U prekidu trajektne linije
Sumartin – Makarska
Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ
Sućuraj – Drvenik
Zadar (Gaženica) – Ist (Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj
Pomorski promet i dalje je nestabilan, a iz HAK-a upozoravaju putnike da prije polaska provjere stanje linija i očekivane izmjene rasporeda.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0