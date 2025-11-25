Vjetar radi probleme u pomorskom prometu, neki katamarani i brodovi danas ne plove

Zbog jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih prilika, više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija je u prekidu, a na pojedinim rutama uvedene su značajne izmjene u redovima plovidbe.

U prekidu su:

trajektne linije: Brestova-Porozina, Vis-Split, Sumartin-Makarska

katamaranske linije: Milna-Rogač-Split, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Jelsa-Bol-Split, Ubli-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska luka-Dubrovnik, Ubli - Korčula - Dubrovnik

brodske linije: Komiža-Biševo, Vodice - Šepurine - Zlarin - Šibenik, Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Preko (Ugljan) i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ

Izmjene za 25.studenog:

trajektna linija 604 Split - Vela Luka - Ubli s polaskom iz luke Split u 05:00 otkazana; povratak u 16:00 iz luke Ubli - Vela Luka - Split također otkazan

trajektna linija Zadar/Gaženica - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat i obratno bez pristajanja u luke Rivanj i Sestrunj

trajektna linija Zadar/Gaženica - Ist (Kosirača) - Olib - Silba - Premuda - M. Lošinj bez pristajanja u luku M. Lošinj

za trajektnu liniju Zadar (Gaženica) - Ist - Olib - Silba - Premuda izmijenjen je red plovidbe na način da će u polaznom putovanju polasci iz luka Ist, Olib, Silba i Premuda biti nakon obavljenog iskrcaja tereta s teretnih vozila te povratka istih na brod. U povratom putovanju iz luke Premuda, po izmijenjenom rasporedu, trajekt će isploviti direktno za luku Zadar(Gaženica) ne pristajući u luke Silba, Olib i Ist.

u ponedjeljak, 24.11.2025. katamaran na liniji 9403 Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist pristat će u luku Kosirača umjesto u luku Ist te će u utorak 25.11.2025. isploviti u 06:00 iz luke Kosirača (umjesto iz luke Ist)

na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada-Pakoštane-Biograd: linija se održava bez pristajanja u luci Pakoštane a prema plovidbenim redu za Biograd

na liniji 9807 Ubli-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska luka-Dubrovnik i obratno katamaran Borik isplovit će iz luke Dubrovnik za luku Sobra po redu plovidbe u 14:30, bez pristajanja u Šipansku luku

trajektna linija 606 Trogir (Soline)-Drvenik Mali-Drvenik Veli-Trogir plovi samo na relaciji Trogir-Drvenik Veli-Trogir, bez uplova u luku Drvenik Mali. Također, ne ukrcavaju se teretna vozila iznad 6,0 tona nosivosti

katamaranska linija 9404 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava (Dugi otok)-Brbinj (Dugi otok) plovi bez pristajanja u luke Rivanj, Sestrunj i Božava

na liniji br. 9406: Zadar-Sali-Zaglav-Iž i obratno dana 24.11.2025 otkazano pristajanje u luku Sali u 15:45 zbog vremenskih neprilika, te će putnici biti preuzeti u Zaglavu gdje će ih dopremiti autobus. Liniju obavlja katamaran Arta

brodska linija Vodice - Šepurine - Zlarin - Šibenik isplovit će iz Šibenika u 05:50, umjesto u 04:35 sati iz Vodica.

trajekt na liniji Prapratno-Sobra, isploviti će sutra ujutro, 25.11., iz luke Sobra u 06:25 umjesto u 06:00 sati