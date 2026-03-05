Visoki prekršajni sud potvrdio kaznu protiv koncesionara na Benama: Žalbe NATIONAL-a i odgovorne osobe odbijene, plaćaju i trošak postupka

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske potvrdio je prvostupanjsku presudu Općinskog prekršajnog suda u Splitu u prekršajnom postupku protiv pravne osobe NATIONAL d.o.o. i odgovorne osobe Ante Vukorepe zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti prirode, doznaje se iz presude u koju je redakcija imala uvid.

Riječ je o predmetu u kojem je drugostupanjski sud odlučivao o žalbama okrivljenika na presudu splitskog suda od 16. listopada 2025. Vijeće Visokog prekršajnog suda odluku je donijelo na sjednici održanoj 14. siječnja 2026.

Žalbe odbijene, prvostupanjska presuda potvrđena

U izreci presude navodi se da se žalbe okrivljenika odbijaju kao neosnovane te se potvrđuje prvostupanjska presuda. Postupak je vođen zbog prekršaja iz članka 228. stavka 1. podstavka 35. i stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Drugostupanjski sud je, uz to, odlučio i o troškovima: na temelju odredbi Prekršajnog zakona, okrivljenici su obvezani naknaditi paušalni iznos troškova drugostupanjskog postupka u iznosu od 50 eura – svaki, i to u roku od mjesec dana od primitka presude.

Reakcija Srđana Marinića: "Raskid koncesije ili USKOK!"

Na presudu je reagirao Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan i nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita s liste Centra, poručivši da očekuje hitno postupanje davatelja koncesije: "ULTIMATUM ŽUPANIJI: RASKID KONCESIJE ILI USKOK! Ako davatelj koncesije na pomorskom dobru u uvali Bene, nakon najnovije pravomoćne presude, kršenja čak 5 zakona RH i sedme (7) pravomoćne kazne protiv koncesionara na Benama, ne pokrene postupak jednostranog raskida ugovora o koncesiji osobno ću, kao vijećnik Gradskog vijeća Grada Splita, podnijeti kaznenu prijavu USKOK-u protiv odgovornih osoba Splitsko-dalmatinske županije."

Ivošević: "Koliko puta treba kršiti zakone da bi se koncesija raskinula?"

Oglasio se i Marinićev kolega s iste liste, Bojan Ivošević, postavljajući pitanje odgovornosti i političke volje: "Koliko puta koncesionar na Benama treba prekršiti zakone Republike Hrvatske da bi mu župan Blaženko Boban raskinuo koncesiju? Bilo bi lijepo da čujemo komentar gradonačelnika Tomislava Šute na ovu temu koji se pravi da Bene nisu u Splitu već u Kerumgradu. Ova presuda ima dodatni značaj jer je zahvaljujući novom vodstvu JU PŠ Marjan prvi put provodila Zakon o zaštiti prirode na području Bena što je u prošlosti aktivno izbjegavala, ne samo na Benama nego na cijelom Marjanu. Ustanova preko dvadeset godina, od svog osnutka do našeg mandata nikada nije napisala nijednu kaznu."

Društvo Marjan: "Davatelj koncesije dužan je ugovor raskinuti"

Stav je objavilo i Društvo Marjan, naglašavajući da presuda, prema njihovom tumačenju, povlači jasne obveze davatelja koncesije: "Još jedna pravomoćna sudska presuda protiv koncesionara na Benama, ovaj put zbog kršenja Zakona o zaštiti prirode i uvjeta zaštite prirode propisane odlukom i ugovorom o koncesiji, podnesena od strane čuvara prirode Javne ustanove Park-šuma Marjan. Službeni stav najvećih autoriteta u Republici Hrvatskoj po pitanju pomorskog dobra i njihov odgovor na pitanje Javne ustanove Park-šuma Marjan u vezi daljnjeg postupanja davatelja koncesije ako se sudskom presudom utvrdi kršenje odluke i ugovora o koncesiji, je jasniji da ne može biti jasniji - davatelj koncesiji DUŽAN JE UGOVOR O KONCESIJI RASKINUTI!"