Visoki dužnosnici u radnom posjetu Podstrani: Fokus na turizam, obrazovanje i sportsku infrastrukturu

Općina Podstrana bila je domaćin službenog posjeta ministra turizma i sporta Tončija Glavine, državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Zrinke Mužinić Bikić te zamjenika župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošića i Stipe Čogelje. Izaslanstvo je u prostorijama općine primio načelnik Mijo Dropuljić sa suradnicima, a susret je protekao u znaku rasprave o ključnim temama za daljnji razvoj općine — turizmu, obrazovanju i sportskoj infrastrukturi.

Na sastanku su analizirani aktualni turistički pokazatelji koji govore u prilog uspješnoj sezoni. Prema riječima načelnika Dropuljića, Podstrana je zabilježila porast od 6% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što potvrđuje da su ulaganja u turističku infrastrukturu, Podstranjsko kulturno ljeto i promociju destinacije dala konkretne rezultate.

Ministar Tonči Glavina je izjavio da ga vesele izneseni podaci i činjenica da ovaj rast u broju noćenja i dolazaka nije generiran u srpnju i kolovozu već u predsezoni i da je to upravo ono što je i cilj da se sezona ne bazira na dva ljetna mjeseca nego nam treba transformacija u cjelogodišnju turističku destinaciju.

Tijekom susreta načelnik je predstavio i dva ključna infrastrukturna projekta: novu sportsku dvoranu u Strožancu, čija je izgradnja već u tijeku, te novu osnovnu školu na Miljevcu, čiji se početak gradnje očekuje do kraja ove godine. Oba projekta predstavljaju strateške iskorake za lokalnu zajednicu u pogledu poboljšanja obrazovnih i sportskih uvjeta za djecu i mlade. Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić pohvalila je rad načelnika i cijele općinske uprave jer su među prvima u županiji ishodili svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju škole. Veseli je i činjenica da će Podstrana uskoro dobiti novu osnovnu školu na Miljevcu kako bi se škola u Strožancu, koja trenutno broji oko 1000 đaka, rasteretila i kako bi svi osnovnoškolci Podstrane prešli u jednosmjenski rad.

U nastavku posjeta, izaslanstvo je obišlo gradilište nove sportske dvorane. Radovi su u punom jeku, a dinamika realizacije je u skladu s planiranim. Riječ je o trodijelnoj dvorani s kapacitetom od 448 sjedećih mjesta koja će značajno unaprijediti sportsku infrastrukturu općine. Tijekom obilaska razgovaralo se o mogućnostima dodatnog sufinanciranja projekta, s posebnim naglaskom na funkcionalnost objekta: dvorana se nalazi uz osnovnu školu Strožanac te će u jutarnjim satima služiti za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika, dok će u popodnevnim satima biti na raspolaganju sportskim klubovima i udrugama za treninge i natjecanja.

Ministar Glavina pohvalio je napore Općine Podstrana u unapređenju lokalne infrastrukture i prepoznavanju važnosti sporta i rekreacije za kvalitetu života građana, dok su predstavnici županije i resornih ministarstava istaknuli spremnost na nastavak podrške projektima koji doprinose održivom razvoju i javnom interesu.

Ovaj posjet potvrđuje dobru suradnju između lokalne i regionalne vlasti te državnih institucija, a realizirani i planirani projekti svjedoče o jasnoj viziji razvoja Podstrane kao moderne i uključive zajednice.