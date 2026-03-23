Višestruka prekršiteljica za volanom završila u policiji, imala je i drogu kod sebe

U subotu, oko 16:45 sati, u ulici Put Mostina policija je zaustavila 30-godišnju vozačicu. Utvrđeno je da je upravljala osobnim vozilom bez vozačke, dok joj je bila na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom, te je posjedovala drogu. Također nije imala ni prometnu dozvolu.

Vozačica je isključena iz prometa, uhićena i privedena na sud, budući da je višestruka prekršiteljica – ranije pravomoćno kažnjavana zbog vožnje bez vozačke i odbijanja testiranja na droge.

Sudu je predloženo zadržavanje kako bi se spriječilo daljnje činjenje prekršaja, te izricanje kazne zatvora i novčane kazne.

Sud ju je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će donesena u redovnom postupku.