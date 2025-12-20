Višemilijunska investicija u infrastrukturu: Završeni radovi na Poljudu

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Nakon višemjesečnih radova u okviru projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin", radovi na izgradnji novog kanalizacijskog cjevovoda i retencijskog bazena Poljud u Ulici Mediteranskih igara na Poljudu uspješno su privedeni kraju. Ulica Mediteranskih igara asfaltirana je i puštena u promet.

"Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju", poručuju izvođači.

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.