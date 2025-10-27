Više vatrogasnih intervencija u Splitu – prometna nesreća, požar kod Poljuda i tehnička pomoć u KBC-u

Tijekom 24 sata, od 26. do 27. listopada, splitski su vatrogasci imali niz intervencija na području grada. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, zabilježene su četiri intervencije Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Split te tri intervencije Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split.

U 07:11 sati dogodila se prometna nesreća na križanju ulica A.G. Matoša i Kavanjinove, gdje su se sudarila dva vozila. Vatrogasci su uz pomoć hidrauličkog alata otvorili vrata jednog vozila. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila i šest vatrogasaca JVP-a Split te jedno vozilo i tri vatrogasca DVD-a Split.

Oko 10:53 sati planuo je požar ugostiteljskog kontejnera na šetnici oko stadiona Poljud, na sjeverozapadnoj strani. Većina inventara i aparata oštećena je djelovanjem topline i dima. Na terenu je bilo jedno vozilo i šest vatrogasaca JVP-a Split.

Kasnije, u 21:57 sati, zabilježen je požar podzemnog kontejnera. Interveniralo je jedno vozilo i tri vatrogasca JVP-a Split, uz prisutnost policije.

U noćnim satima, oko 00:52, vatrogasci su pružili tehničku pomoć u KBC-u Firule, gdje su skidali prsten s ruke pacijenta. Na intervenciji je bilo jedno vozilo i dva vatrogasca.

Dobrovoljni vatrogasci Splita imali su, uz sudjelovanje u jutarnjoj prometnoj nesreći, još dvije tehničke intervencije uklanjanja grana – u Ulici kneza Višeslava u 11:32 sati te u Sukoišanskoj ulici 24 u 12:55 sati. U obje je akcije sudjelovalo po jedno vozilo i tri vatrogasca.

Prema navodima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, tijekom navedenog razdoblja nije bilo dojava o većim požarima ni nesrećama na području Splitsko-dalmatinske županije.