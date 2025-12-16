Više vatrogasnih intervencija u Splitu i županiji: Gorjelo u Solinu i na deponiju kod Trogira

Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata imali više intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a najzahtjevnije su bile one u Solinu i na deponiju u Planom kod Trogira.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 15. prosinca u 6 sati do 16. prosinca u 6 sati, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u dva navrata

U 22.33 sata zaprimljena je dojava o curenju plina iz osobnog vozila u Ulici Matice hrvatske. Na intervenciju je upućeno jedno vozilo s šest vatrogasaca, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Nekoliko sati kasnije, u 00.47 sati, vatrogasci su gasili požar smeća u kanti u Velebitskoj ulici, gdje su intervenirala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Intervencije su zabilježene i na području županije. U Vučevici je u 14.58 sati izbio požar odbačene hrpe dasaka na površini od oko 20 četvornih metara. Požar su gasili pripadnici DVD-a Zagora, a ugašen je u 15.35 sati.

Ozbiljnija situacija dogodila se u Solinu, gdje je u 17.50 sati izbio požar u stambenom objektu. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Solin s tri vozila i osam vatrogasaca te DVD-a Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Kasno navečer, u 23.20 sati, izbio je i požar otpada na deponiju u Planom kod Trogira, pri čemu je opožarena površina od oko 50 četvornih metara. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir i DVD-a Trogir. Požar je lokaliziran u 23.48 sati, a potpuno ugašen u 00.10 sati.

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra poručuju kako su sve intervencije uspješno odrađene te nije bilo ozlijeđenih osoba.