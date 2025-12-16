Close Menu

Više vatrogasnih intervencija u Splitu i županiji: Gorjelo u Solinu i na deponiju kod Trogira

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra poručuju kako su sve intervencije uspješno odrađene te nije bilo ozlijeđenih osoba

Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata imali više intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a najzahtjevnije su bile one u Solinu i na deponiju u Planom kod Trogira.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u razdoblju od 15. prosinca u 6 sati do 16. prosinca u 6 sati, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u dva navrata

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U 22.33 sata zaprimljena je dojava o curenju plina iz osobnog vozila u Ulici Matice hrvatske. Na intervenciju je upućeno jedno vozilo s šest vatrogasaca, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Nekoliko sati kasnije, u 00.47 sati, vatrogasci su gasili požar smeća u kanti u Velebitskoj ulici, gdje su intervenirala tri vatrogasca s jednim vozilom.

Intervencije su zabilježene i na području županije. U Vučevici je u 14.58 sati izbio požar odbačene hrpe dasaka na površini od oko 20 četvornih metara. Požar su gasili pripadnici DVD-a Zagora, a ugašen je u 15.35 sati.

Ozbiljnija situacija dogodila se u Solinu, gdje je u 17.50 sati izbio požar u stambenom objektu. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Solin s tri vozila i osam vatrogasaca te DVD-a Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Kasno navečer, u 23.20 sati, izbio je i požar otpada na deponiju u Planom kod Trogira, pri čemu je opožarena površina od oko 50 četvornih metara. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Trogir i DVD-a Trogir. Požar je lokaliziran u 23.48 sati, a potpuno ugašen u 00.10 sati.

Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra poručuju kako su sve intervencije uspješno odrađene te nije bilo ozlijeđenih osoba.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0