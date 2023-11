VIŠE PJEŠAČKIH ZONA, MANJE AUTOMOBILA Puljak i Ivošević obišli centar grada i najavili 'varoški trokut' za pješake

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević, u utorak, 28. studenog, prošetali su užim splitskim centrom. Tom prilikom osvrnuli su se na uređenje javnih površina i pješačkih zona u centru Splita.

"Na početku mandata pokazali smo kojim smjerom želimo da Grad ide - uvođenje reda i uređenje cijeloga Splita. Jedna od stvari koju smo tada napravili bilo je čišćenje Hrvojeve ulice od štandova, a jučer je objavljen natječaj za uređenje Hrvojeve ulice. To je natječaj kroz koji će se dobiti idejno rješenje i izraditi projektna dokumentacija ali i započeti uređenje Hrvojeve ulice od vrha do dna. Natječaj je napravljen kroz javnu nabavu i trajat će do početka veljače 2024. Ako sve bude u redu, radovi će započeti krajem iduće godine. Nakon toga, slijedi uređenje rive i pazara", najavio je splitski gradonačelnik.

'Varoškim trokutom' otežano su se kretali pješaci, no to se uskoro mijenja

Područje 'varoškog trokuta' do sada je bilo rezervirano za pješake, ali i automobile. Uskoro bi navedeni dio trebao postati kompletno pješačka zona.

"Na početku mandata u Banovini smo zatekli projekt uređenja Tončićeve ulice koji smo u konačnici i realizirati. Nakon toga logično je bilo spojiti ta dva nova projekta na području stare gradske jezgre, Tončićeve ulice i trga Šperun, odnosno cijelu ovu kontaktnu zonu koju zovemo 'varoški trokut'. 'Varoški trokut' omeđen je Ban Mladenovom, ulicama Bana Jelačića i Šperun, i to je područje gdje se pješaci kreću cestom jer su potrebe pješaka znatno veće od onoga što im taj prostor pruža. Shodno tome, donijeli smo odluku da ćemo taj 'Varoški trokut' pretvoriti iz ceste u pješačku zonu koju ćemo i urediti", kazao je dogradonačelnik.

"Split nije imao ovako ozbiljno širenje pješačkih zona još od zatvaranja rive za promet, iako su potrebe za javnim prostorom odavno porasle. Sada ćemo taj pješački prostor proširiti i vjerujem da ćemo dobiti jedan predivan novi dio centra grada unutar stare gradske jezgre. Cilj je izbaciti asfalt iz stare gradske jezgre i urediti prostor kako i nalikuje staroj gradskoj jezgri", naglasio je Ivošević.

Uređenje rive

"U dogovoru smo s arhitektima razgovarali da se riva produži istočno sve do Hrvojeve ulice na isti način kao što je to centralni dio rive, ali isto tako da se produži i zapadno do 'varoškog trokuta'. Također, zadatak je i redizajnirati tende kako bi one bile puno diskretnije. Nadamo se da ćemo idejno rješenje donijeti početkom iduće godine, a onda pristupamo izradi projektne dokumentacije. Kroz ova tri projekta, uređenje Hrvojeve ulice, proširenje pješačke zone na 'varoški trokut' i uređenje rive dobit ćemo puno kvalitetnije pješačke površine čime će se povećati kvaliteta građana u centru Splita", zaključio je Puljak.