Više od 700 gledatelja pogledalo film "Diva": Zbog golemog interesa, Knin razmatra ponovnu projekciju

Sinoćnja projekcija filma „Diva“ u Kninu potvrdila je da je interes publike za ovu povijesnu dramu nadmašio sva očekivanja. Nakon službene premijere u Vodicama, broj gledatelja u Šibensko-kninskoj županiji u samo dva dana popeo se na impresivnih 700, a Knin je sinoć bio doslovno „tijesan“.

Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta s više od 230 posjetitelja, a unatoč svim osiguranim dodatnim sjedalima, dio publike projekciju je pratio stojeći. Ova uspješna večer nastavak je županijske turneje koju je pokrenula i organizirala Zajednica Hrvata Bosne i Hercegovine Šibensko-kninske županije.

Prisutnima se prva obratila predsjednica podružnice udruge Barbara Alilović:

"Ponosni smo što smo kao udruga uspjeli realizirati ovaj projekt i dovesti film u naš grad odmah na početku prikazivanja u Hrvatskoj. Prepuna dvorana najbolji je pokazatelj da naši sugrađani prepoznaju i cijene teme koje govore o našem identitetu", izjavila je Alilović.

Redatelj Branko Perić zahvalio je publici na emocijama i potpori. Naime, gledatelji su tom prigodom prikupili i dobrovoljne donacije kao podršku novom filmskom projektu obitelji Perić.

Sinoćnjem događaju nazočili su i zamjenik župana Nenad Tisaj, gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić i njegov zamjenik Marko Pehar te svećenik u župi svetog Ante fra Stipe Buljan.

Moguća ponovna projekcija u Kninu

Budući da je zbog ograničenog kapaciteta dvorane dio zainteresiranih građana, nažalost, ostao pred vratima i nije mogao prisustvovati projekciji, organizatori su poručili kako već razmatraju rješenja.

"S obzirom na to da su se mnogi sinoć morali vratiti kućama, ne isključujemo mogućnost ponovne projekcije filma u Kninu u skorijem terminu o čemu ćemo pravodobno obavijestiti javnost", poručuju iz Udruge.