Više od 200 tisuća Hrvata dobit će povrat poreza. Evo kada kreću isplate

Mladi zaposleni i u 2026. mogu računati na povrat poreza za 2025. godinu. Osobe do 25 godina dobit će puni iznos uplaćenog poreza, dok će mladi od 26 do 30 godina ostvariti povrat od 50 posto. Prema podacima Porezne uprave, pravo na ovu olakšicu prošle je godine imalo oko 230 tisuća mladih, a sličan broj očekuje se i ove godine, piše Srednja.hr.

Puni povrat ostvaruju osobe do 25 godina, dok pravo na polovicu iznosa imaju mladi do navršenih 30 godina. Za povrat u 2026. godini, 50 posto poreza dobit će rođeni od 1995. do 1999., a 100 posto rođeni 2000. godine i mlađi. Olakšica se odnosi isključivo na plaće, ne i na zaradu ostvarenu putem studentskih ugovora.

Iz Porezne uprave poručuju kako se isplate očekuju od svibnja, prema istoj dinamici kao i prethodnih godina.