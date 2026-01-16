Više od 19.000 građana dobiva nacionalnu naknadu: Isplate su krenule

Započela je isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac korisnicima koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), ovu će novčanu potporu primiti ukupno 19.188 osoba, među kojima je više od četiri petine žena (80,32 posto), dok muškarci čine 19,68 posto korisnika.

Za isplatu je iz državnog proračuna osigurano 2.958.226,95 eura. Podsjetimo, od početka prošle godine iznos nacionalne naknade za starije osobe povećan je te sada iznosi 154,50 eura mjesečno.

Iz HZMO-a pojašnjavaju kako pravo na ovu naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje deset godina neprekidno prije podnošenja zahtjeva. Osim tog temeljnog uvjeta, potrebno je ispuniti i dodatne kriterije propisane zakonom.

Među njima su da osoba ne prima mirovinu niti je uključena u obvezno mirovinsko osiguranje, da njezin mjesečni prihod, odnosno prihod kućanstva po članu, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 309 eura. Također, pravo ne mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade niti osobe kojima je priznato pravo na uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi. Dodatno, isključeni su i oni koji su sklopili ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja, osim ako je u tijeku postupak za raskid, poništenje ili utvrđivanje ništetnosti takvog ugovora.