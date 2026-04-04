Više od 119 tisuća Hrvata dobiva veće iznose na račune. Evo zbog čega

U ponedjeljak, 16. ožujka 2026., počinje isplata povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina korisnicima koji primanja dobivaju na račune otvorene u poslovnim bankama. Riječ je o korisnicima kojima je mirovina ranije bila određena primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje novu, veću svotu odredio je po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja.

Ukida se penalizacija nakon 70. godine

Prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, koje su na snazi od 1. siječnja 2026., korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se smanjenje polaznog faktora, odnosno tzv. penalizacija, od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina života.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Time se tim umirovljenicima mirovina obračunava bez ranijeg umanjenja, što donosi i konkretno povećanje mjesečnih primanja. Mirovina bez smanjenja polaznog faktora određena je za ukupno 119.033 korisnika, a za tu je namjenu iz državnog proračuna osigurano 11.936.408,50 eura.

Prosječan iznos povećanja po korisniku iznosi 52,69 eura mjesečno.

Isplata uključuje i zaostatke za siječanj i veljaču

Iz HZMO-a napominju kako će korisnicima uz redovitu isplatu biti isplaćen i povećani dio mirovine za siječanj i veljaču 2026. godine.