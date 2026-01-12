Više intervencija vatrogasaca u Splitu i županiji: Dim na zgradi, tehničke intervencije i požari otvorenog prostora

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita i dobrovoljna vatrogasna društva s područja Splitsko-dalmatinske županije imali su niz intervencija u protekla 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Na području Splita zabilježene su tri intervencije Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. Prva je bila u 19:19 sati u Valpovačkoj ulici, gdje su vatrogasci izašli na izvid nakon dojave o dimu na vrhu zgrade. Na intervenciji su sudjelovala dva vozila i devet vatrogasaca, a situacija je brzo stavljena pod nadzor.

Petnaest minuta kasnije, u 19:34 sati, splitski vatrogasci intervenirali su u ulici Mire Barešića, gdje su pružili tehničku ispomoć Hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta. U ovoj intervenciji sudjelovala su tri vatrogasca s jednim vozilom.

Treća intervencija u Splitu zabilježena je u 23:43 sata u Petravićevoj ulici, gdje je bilo potrebno zatvoriti ventil vode u stanu. I u ovom slučaju intervenirala su tri vatrogasca s jednim vozilom.

Na području županije zabilježeno je više tehničkih intervencija i požara otvorenog prostora. U Selcima su vatrogasci DVD-a Selca u jutarnjim satima pružili ispomoć Hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta, dok su poslijepodne uklanjali srušeni bor s prometnice.

U Turjacima i Otoku intervenirali su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sinj zbog požara oranica. U Turjacima je opožareno oko dva hektara trave, dok je u Otoku izgorjelo približno 500 četvornih metara niskog raslinja.

Požar dimnjaka zabilježen je u Kaštel Novom, gdje su intervenirali vatrogasci DVD-a Kaštela, dok je u mjestu Kurtovići na području Klisa gorio otvoreni prostor. Na toj su intervenciji sudjelovali vatrogasci DVD-a Klis i DVD-a Dugopolje.

Sve intervencije provedene su bez ozlijeđenih osoba, a vatrogasne snage i dalje su u pripravnosti, poručuju iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra.