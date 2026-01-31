Virus ptičje gripe potvrđen kod labudova. Ministarstvo: "Situacija je pod kontrolom"

Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo potvrdio je virus ptičje gripe kod 30-ak labudova uginulih na jezerima Jegeniš i Šoderica u Koprivničko-križevačkoj županiji. S obzirom na cirkulaciju virusa može se očekivati da će slučajeva biti još, pa se vlasnici pozivaju da svoju perad zatvore kako bi se spriječio kontakt s divljim pticama.

- Činjenica je da se uvijek u ovo doba godine ptičja gripa pojavljuje, najčešće u divljih ptica. Ministarstvo poljoprivrede poručuje da je situacija pod kontrolom, kazao je za HRT Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i dodao da je veterinarska služba izdala određene upute i naputke.

Apelira na sve koji bi mogli eventualno doći u doticaj s pticama koje su uginule, da ih ne diraju, već da pozovu hitne službe, odnosno veterinarske službe.

Izdate su i upute poljoprivrednim proizvođačima da vode brigu o peradi i napominje da bi perad trebala biti zatvorena.

- Treba voditi brigu i o tome da voda koju daju toj peradi ne bude u doticaju s divljim pticama, rekao je Tušek.

Smatra da bi se bolest mogla izbjeći ako se poštuju upute te vodi briga o biosigurnosti.