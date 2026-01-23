Viktor Gotovac: "Zabranjuju se Thompsonove pjesame kako bi se država prikazala žrtvom nečijeg hira"

Pjesme Marka Perkovića Thompsona ne smiju se puštati do kraja Europskog prvenstva u rukometu. Hrvatska javnost je podijeljena, a DW je o toj temi porazgovarao s analitičarima i mladima u Hrvatskoj.

"U Hrvatskoj se to tendenciozno prikazuje kao zabrana, ali ne radi se o zabrani. Rukometno prvenstvo je privatni događaj u javnom prostoru na kojem organizator ima pravo određivati pravila", rekao je za DW Viktor Gotovac, politički komentator s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

"Mislim da to neki prikazuju kao zabranu kako bi se ne samo pjevač, već i cijela država prikazali žrtvom nečijeg hira", dodao je.

Neslužbena himna hrvatske rukometne reprezentacije, pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo", puštena je na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj iako nije bila na službenom popisu pjesama. Europska rukometna federacija (EHF) je nakon toga zabranila izvođenje Thompsonovih pjesama do kraja prvenstva.

U obrazloženju EHF-a stoji da pjesma "Ako ne znaš što je bilo" ne odražava vrijednosti prvenstva te da poduzimaju mjere da više nema ovakvih incidenata, prenosi švedski Sportbladet. Hrvatski rukometni savez priopćio je da nije informiran o tome tko je sastavljao popis pjesama, ali da je za glazbeni program bila zadužena kompanija angažirana od strane EHF-a.

Javnost je podijeljena i u komentarima na društvenim mrežama vode se rasprave o tome gdje prestaju sloboda govora i umjetnički izričaj, a gdje se prelazi u neprimjereni sadržaj za ovakav događaj. Političari iz državnog vrha vrlo su jasno izrazili svoje stavove.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da će još glasnije pjevati Thompsonove pjesme. Izjasnio se i ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekavši da se radi o predivnoj domoljubnoj pjesmi. Primijetio je da do sada nije bilo nikakvih problema s istom. Premijer Andrej Plenković rekao je da je protiv svih zabrana i da u "Ako ne znaš što je bilo" nema ništa sporno.