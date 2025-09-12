VIKEND PROGNOZA Danas i sutra sunčano, u nedjelju je na sjevernom Jadranu moguća nova obilna kiša. Evo kakvo će vrijeme biti u Dalmaciji

Kada bi pitali Dalmatince je li prognoza za ciklonu iza nas bila točna, teško bi čuli iste odgovore. Ako pitate Splićane, Kaštelane, Trogirane, Omišane, Makarane i otočane, vjerojatno bi kazali da je prognoza podbacila jer je na spomenutom području pala tek pokoja litra kiše.

Šibenik je dobio konkretnijih 20 do 30 litara, dubrovačko područje 30 do 40, vrgoračko 30 do 85.

Ipak, rekorderi su dvije lokacije u Dalmatinskoj zagori. Dudići su primili 135, a Dolića Draga 136 litara po kvadratnom metru.

Jučer poslijepodne vrijeme se u većini predjela stabiliziralo. Najviše dnevne temperature bile su od 21 do 28°C, a Hvar je dosegnuo 29°C.

Sljedeća dva dana vrijeme će biti idealno za aktivnosti na otvorenome. Prevladavat će vedro uz slab dnevni vjetar. Noći će biti ugodne, dani vrlo topli s najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 29°C, ponegdje u subotu i do vrućih 30 stupnjeva Celzijusa.

Ako se mislite krenuti negdje u subotu ili nedjelju, znajte da će subota biti kudikamo povoljnija od nedjelje, kada će ponovno biti oblačnije, povremeno uz kišu koja će ipak biti znatno češća na sjevernom Jadranu i sjevernoj Dalmaciji u odnosu na južnu Dalmaciju gdje bi se moglo zadržati suho.

Danas će prevladavati vedro. Noću će puhati slab burin, danju slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka od 9°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 21°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Pretežno vedro vrijeme nastavit će se tijekom subote. Vjetar će biti slab ili će biti tiho; noću burin, danju maestral. Jutarnje temperature zraka u neznatnom porastu, najviše dnevne većinom od 26 do 31°C.

Nedjelja na sjevernom Jadranu donosi oblake i kišu, a ponegdje i novo grmljavinsko nevrijeme. U Dalmaciji će biti dosta povoljnije, ali su povremeno moguća oblačna razdoblja uz mogućnost slabe i prolazne kiše. Ipak, u većini predjela će se zadržati suho. Ujutro na moru jugo, popodne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Danju će biti stupanj do dva manje u odnosu na subotu osima na sjevernom Jadranu gdje će biti umjereno svježije.

Stabilno bi trebalo biti i veći dio sljedećeg tjedna, a bura je moguća za vikend.