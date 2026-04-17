Vijećnik Centra zasvirao gitaru i poslao znakovitu poruku: "Nek nam bude svima kuća puna naroda, osobito ona bijela kuća"

Gradski vijećnik stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita i liječnik u splitskom KBC-u Marko Matijević danas je na društvenim mrežama objavio nesvakidašnju poruku. Uz objavu je podijelio i video na kojem svira gitaru, a sve je popratio duhovitim i znakovitim opisom.

Glazbena objava s političkom porukom

U svojoj objavi Matijević je napisao:

"Dragi prijatelji - evo još jedna, prelipa i lagana, za slušat i za zapivat, vikend je pred nama - nek nam bude svima kuća puna naroda, osobito ona bijela kuća, da se malo i prozrači! I nek vas ništa ne muči kao šta su moju desnu ruku namučila ova 4 akorda na uvodu (ako je netko željan izazova neka proba to odsvirat s trzalicom)! #acousticguitar #zdravkočolić #gibonni"

Objava je izazvala zanimanje upravo zbog spoja opuštene glazbene atmosfere i poruke koja se može iščitati i kao politička aluzija.

Gitara kao dugogodišnja ljubav

Da Matijeviću gitara nije tek usputni hobi, otkrio je još prije više od godinu dana u rubrici Dalmacije Danas "Druga strana politike". Tada je govorio o svojim interesima izvan političkog angažmana te istaknuo da gitaru svira još od dječačkih dana.

"Aktivno igram mali nogomet za svoju ekipu 'Los Mathematicos' u petoj splitskoj ligi, a gitaru sviram od petog razreda osnovne škole i osvojio sam dva natjecanja u sviranju električne gitare. Za glazbu i gitaru mogu reći da na mene djeluju terapeutski. Isto mogu i reći za pivo nakon nogometa, ali ne i za same utakmice jer mi godine, kroz sitne ozljede, polako dolaze na naplatu. Volim čitati, u zadnje vrijeme se družim s Nassimom Talebom, a jako volim i skijanje", kazao je tada za rubriku "Druga strana politike" Dalmacije Danas.