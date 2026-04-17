Kaštela ponosna na mladog prvaka: Ivan Markić i BK 101 na prijemu kod dogradonačelnika Budimira

U Gradskoj upravi upriličen je prijem za članove Boksačkog kluba 101 i njihovog mladog natjecatelja Ivan Markić, aktualnog prvaka Hrvatske u kategoriji mlađih kadeta. U ime Grada Kaštela primili su ih zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda Matija Marija Đikić.

Povod prijemu bio je izniman sportski uspjeh mladog Kaštelanina koji je na Državnom prvenstvu za kadete i mlađe kadete u Zagrebu osvojio zlatnu medalju, a samo tjedan dana kasnije članovi kluba upisali su još dvije pobjede na prvom kolu Hrvatske boksačke lige.

Tijekom susreta, zamjenik Budimir i pročelnica Đikić kroz razgovor su se upoznali s potrebama sportaša i radom kluba, a posebno su razgovarali s mladim Ivanom Markićem o njegovim svakodnevnim treninzima, sportskim ciljevima te usklađivanju školskih obveza i sportskih aktivnosti.

Trener kluba Stipan Majić istaknuo je kako je riječ o velikom uspjehu za klub koji djeluje tek nešto više od dvije godine.

– Prije svega zahvaljujem zamjeniku i pročelnici na prijemu. Ovom prigodom došli smo predstaviti našeg mladog prvaka Ivana Markića, koji je osvojio zlatnu medalju na državnom prvenstvu u Zagrebu. Ivan je trenutno jedini prvak Hrvatske u gradu Kaštela i iznimno smo ponosni na njegov rezultat. Kao klub postojimo tek nešto više od dvije godine, a u tom razdoblju ostvarili smo značajne uspjehe – imamo četiri prvaka Dalmacije, jednog viceprvaka, dva viceprvaka Hrvatske te niz brončanih medalja, kazao je Majić.

Dodao je i kako klub trenutno broji oko 200 članova, od čega je dvadesetak aktivnih natjecatelja, većinom mladih do 18 godina, te naglasio važnost rada s djecom i mladima.

– Mladi jesu zainteresirani, ali pristup njima treba biti direktan. Zato kroz projekt ‘Boksom protiv nasilja’ dolazimo u škole na području Kaštela i Trogira, gdje im približavamo sport i pokazujemo što radimo. Svima koji nam se žele pridružiti nudimo i besplatan probni trening.

Zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir čestitao je mladom sportašu i klubu na ostvarenim rezultatima.

– Zadovoljstvo nam je što smo imali priliku primiti mladog boksača, osvajača državne zlatne medalje u kategoriji mlađih kadeta. Nadamo se da će Boksački klub 101, ali i boks u Kaštelima općenito, nastaviti nizati uspjehe i donositi radost našim sugrađanima.

Mladi prvak Ivan Markić podijelio je kako je započeo svoj sportski put.

– Boks sam odabrao nakon što sam prije trenirao nogomet. Od malih nogu me to zanimalo, a kad sam krenuo trenirati, svidjelo mi se i nastavio sam. Treninzi su dobri, treniram svaki dan od ponedjeljka do petka. Na prvenstvu nije bilo lako, protivnici su bili jaki, ali na kraju je sve dobro prošlo, kazao je Markić.

Iz Boksačkog kluba 101 poručuju kako nastavljaju s predanim radom i razvojem mladih sportaša, uz jasnu ambiciju daljnjeg napretka i novih sportskih uspjeha.