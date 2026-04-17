Sanirat će se potporni zid u Mosorskoj ulici u Srinjinama, a Grad Split za to će izdvojiti nešto više od 30 tisuća eura

Grad Split donio je zaključak o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za sanaciju potpornog zida u Mosorskoj ulici u Srinjinama. Kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Građenje Split d.o.o., koja će radove izvesti za 30.998,75 eura s PDV-om.

Zaključak je potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta, a njime je prihvaćen prijedlog stručnog povjerenstva zaduženog za pripremu i provedbu postupka nabave.

Na natječaj pristigle tri valjane ponude

Postupak jednostavne nabave odnosio se na radove sanacije potpornog zida u Mosorskoj ulici, a procijenjena vrijednost nabave iznosila je 26.500 eura bez PDV-a.

Do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su ukupno tri ponude. Uz odabranu tvrtku Građenje Split d.o.o., ponude su dostavili i Simba d.o.o. te Građevno Zec d.o.o.

Građenje Split ponudilo najnižu cijenu

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da su sve pristigle ponude valjane, nakon čega su rangirane prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Najbolje je ocijenjena ponuda tvrtke Građenje Split d.o.o.

Prema podacima iz obrazloženja, ponuđene cijene bile su sljedeće: Građenje Split d.o.o. – 24.799,00 eura bez PDV-a, odnosno 30.998,75 eura s PDV-om, Građevno Zec d.o.o. – 26.976,00 eura bez PDV-a, odnosno 33.720,00 eura s PDV-om i Simba d.o.o. – 29.657,00 eura bez PDV-a, odnosno 37.071,25 eura s PDV-om.