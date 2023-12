Vidović Krišto: Je li Šeks u pritvoru jer mi je prijetio?

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto (Odlučnost i pravednost) komentirala je prijetnje za koje tvrdi da ih joj je uputio Vladimir Šeks.

“U bilo kojoj drugoj državi Šeks bi bio u pritvoru, a kod nas se prijetnja zove sukobom. On je koliko ja znam, ne znam je li danas pritvoren, nisam pratila portale… Ali on bi trebao biti u pritvoru. Je li u pritvoru? Bacanje trulih jaja je demokratski oblik izražavanja nezadovoljstva političkom opcijom, a čovjek je završio u pritvoru…”, rekla je Vidović Krišto u HRT-ovoj emisiji Studio 4 te potvrdila da ju je oko toga ispitivala policija.

Potom je ponovila…

“Meni je Šeks rekao da je mnoge ušutkao i ubio i da se time ponosi. Ali ja sam potpisala izjavu da je to bio tajni razgovor i da ne smijem otkriti detalje svog iskaz. Ali, ne bojim se.”

Prema njenim riječima, Šeks joj je pred svjedocima prišao u zagrebačkom restoranu Purger, unio joj se u lice, vrijeđao je i prijetio joj.

“Uz osobne uvrede, rekao mi je da je on “mnoge osobno ušutkao i ubio”. Na moje pitanje hvali li se time, odgovorio je da je ponosan na njih. Na moje izjave da je razgovor završen jer me zlostavlja i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana”, ispričala je Vidović Krišto pa dodala:

“Treba postupiti protiv nasilja i prijetnji vladajućih moćnika jer Vladimir Šeks je savjetnik predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, dakle, osoba u najužem krugu političke moći te se njegove prijetnje moraju ozbiljno uzimati u obzir.”

Vladimir Šeks je pak sve negirao za N1.

“Gledala me bezobrazno, potcjenjivački tako da samo jo prišao i rekao “Slušaj, zašto podnosiš te lažne prijave protiv mene, do boli lažne, klevetničke prijave. Ja ću se znati s time nositi i kao što sam mnoge ušutkao, tako ću i tebe ušutkati s tvojim lažima.” I to je sve. Nikakve prijetnje ni bilo što drugo.

Ona laže kad piše u toj prijavi da je mene Josip Šarić odveo iz restorana, to je laž. Josip Šarić je dao već izjavu da je to laž. Sve njene izjave su laž, laž i laž”, Šeksova je verzija.