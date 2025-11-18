VIDEO Župa u Kaštelima na poseban način obilježila današnji dan

Župa sv. Mihovila arkanđela iz Kaštel Kambelovca već nekoliko godina na poseban način obilježava Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Tako je na Kozjaku sinoć zasvijetlio natpis „Vukovar“ dug 45 metara i visok sedam uz baklje koje su osvjetljale cijeli prostor.

Proteklih dana užurbano se radilo na vrhu Kozjaka kako bi se realiziralo postavljanja konstrukcije sa slovima VUKOVAR. Projekt je pokrenuo kambelovski župnik don Ivan Čotić koji je uz pomoć oko 50 župljana i ove godine postavio "svijetleći Vukovar" kako bi odali počast svim žrtvama Domovinskog rata, posebno Vukovara i Škabrnje.