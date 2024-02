[VIDEO] ZNA KAKO ZAGRIJATI ŽENE Ivo Amulić 'banuo' u žensku teretanu i preuzeo ulogu trenera

Ekipa iz Rišpeta čije pjesme obožavaju mnogi, a posebno ženski dio publike, pripremila je posebno glazbeno iznenađenje upravo za njih.

Dan žena, 08.03., obilježiti će velikim koncertom u srcu Splita, u dvorani Gripe u čast svim ženama.

Zato, drage dame, kao i svi oni koji vole slušati Rišpet uživo i uživati u užarenim ritmovima dobro poznatih hitova kao što su 'Ajme šta te volim', 'Maka, maka', 'Šta mi ljube 'oćeš kazat' do sjajnih balada 'Ja samo za te živim', 'Fermaj me', 'pružimo nam šansu', 'Takni me nogon ispod lancuna' i mnogim drugim, požurite po svoju ulaznicu i osigurajte svoje mjesto na vrijeme putem sustava Adriaticket.

Smiješnim videom prvi vokal klape Rišpet Ivo Amulić pokazao je kako se priprema za koncert u ulozi trenera u ženskoj teretani.

Pogledajte video.