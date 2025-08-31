VIDEO Zbog udara groma na Pelješcu napukla cesta

Jučer je snažna kiša zahvatila područje Dubrovačko-neretvanske županije. Prvi val nevremena stigao je u ranim jutarnjim satima, a najviše problema zabilježeno je u dolini Neretve, gdje su vatrogasci imali više od 30 intervencija.

Prema podacima Županijskog centra 112 Dubrovnik, od 8:20 do 13:30 zaprimljeno je više desetaka dojava o poplavljenim podrumima i prizemnim prostorijama na području Metkovića i Komina. Na teren su izlazili pripadnici JVP-a Metković i DVD-a Metković.

Ni ostatak županije nije prošao bez štete. Dubrovački vatrogasci tijekom jutra odradili su šest intervencija – četiri puta uklanjali su srušena stabla u Šipanskoj Luci, Trstenom i Mokošici, dok su u Dubrovniku intervenirali zbog poplava na Pilama i u Lapadu.

U Župi dubrovačkoj lokalni DVD imao je osam intervencija, od čega sedam zbog grana i stabala srušenih na prometnice, a jednu zbog ispumpavanja vode.

Nevrijeme se ponovilo i navečer. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je pojedine dijelove županije, a udar groma na Pelješcu prouzročio je napuknuće ceste između Trpnja i Potomja.