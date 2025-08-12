VIDEO Zbog ove snimke je najavljen dolazak 1000 muslimana u Široki Brijeg. Osoba pokrivenog lica klanjala usred grada

Pojava videosnimke na kojoj nepoznati muškarac prekida ženu tijekom molitve u središtu Širokog Brijega izazvala je reakciju islamskog propovjednika i političkog aktivista Sanina Muse. On je putem društvenih mreža pozvao muslimane iz cijele Bosne i Hercegovine da se u velikom broju okupe u gradu i zajednički obave molitvu.

Musa je najavio dolazak otprilike tisuću ljudi, organiziranih polaskom iz Jablanice, uz napomenu da bi skup otkazao samo ako policija identificira osobu sa snimke, privede je i uputi javnu ispriku. Prema njegovim riječima, u Policijskoj upravi Široki Brijeg rečeno mu je kako se okupljanje mora prijaviti najmanje pet dana unaprijed, da ne postoji jamstvo za osiguranje reda i mira te da su vjerski obredi na javnim površinama zabranjeni — što je, kako je ustvrdio, karakteristično za zapadnu Hercegovinu.

Ubrzo nakon toga policija je donijela odluku o zabrani planiranog događaja. Musa navodi da je službeno obaviješten o toj odluci, uz upozorenje na mogućnost uhićenja, kaznene prijave i uporabe sile. Iz Federalne uprave policije, tvrdi, također su ga zamolili da odustane. Ipak, istaknuo je kako je spreman snositi posljedice, a za sutra je najavio obraćanje javnosti u kojem će iznijeti svoje daljnje korake.

Sama snimka, zbog koje je najavljen dolazak vjernika, pojavila se u javnosti prije tjedan dana. Objavio ju je portal Vrisak.info, a na njoj se vidi žena odjevena u crno, s nikabom, kako klanja na zelenoj površini kraj fontane u središtu grada. Nakon nekoliko trenutaka prilazi joj muškarac koji, čini se, rukom daje znak da prekine. Žena ustaje, a snimka završava.

Pogledajte snimku.